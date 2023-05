A gravidez é um momento muito impactante e feliz, mas que exige cuidados reforçados no que respeita à saúde. É essencial, assim, garantir que tanto o bebé como a mãe estão saudáveis durante os nove meses de gravidez, e isso passa também pela manutenção da saúde oral.

"Nunca é demais relembrar o impacto que a saúde oral tem na saúde geral. Neste sentido, existem alguns cuidados particularmente importantes durante a gravidez que são essenciais para assegurar o bem-estar da mãe e do bebé", começa por explicar Filipa Gonçalves, médica dentista da MALO CLINIC Lisboa. "O corpo da mulher passa por várias alterações durante a gestação como resultado de um aumento da produção hormonal, sendo a cavidade oral também afetada por estas modificações endócrinas. Desta forma, torna-se imperativo informar a futura mamã para que possa tomar as precauções necessárias e evitar complicações", acrescenta.

Nas vésperas do Dia da Mãe, Filipa Gonçalves explica cinco cuidados essenciais a ter com a saúde oral durante a gravidez de modo a garantir a saúde da mãe e do bebé:

1. Manter uma alimentação saudável – Embora importante em qualquer momento da vida, o cuidado com a alimentação é particularmente relevante durante o tempo de gestação para garantir que o bebé tem um desenvolvimento saudável. Deve evitar-se o consumo de alimentos como doces ou refrigerantes, que contribuem para o aparecimento de cáries e problemas nas gengivas, sobretudo nos períodos entre as refeições e antes de dormir, privilegiando opções mais saudáveis como legumes, frutas e água.

2. Evitar acidez na boca – Durante a gravidez a cavidade oral fica exposta ao ácido gástrico o que pode provocar erosão no esmalte dentário. Uma maior acidez é comum no primeiro trimestre com as náuseas e vómitos, e no terceiro trimestre, onde um esfíncter esofágico enfraquecido e a pressão ascendente do útero podem exacerbar o refluxo gástrico. Por este motivo, a futura mamã deve ser aconselhada a não escovar os dentes imediatamente após o vómito e a utilizar uma escova de dentes macia para evitar danos no esmalte. Sempre que se justifique o médico dentista também pode sugerir a utilização de colutórios com flúor, mistura de bicarbonato de sódio com água ou a aplicação de mousse dentária (fosfopeptídeo de caseína e fosfato de cálcio amorfo).

3. Garantir uma higiene oral adequada – Escovar os dentes pelo menos duas vezes por dia (uma delas antes de dormir), utilizando fio dentário e uma pasta de dentes com flúor é muito importante. Durante a gravidez, a gengiva fica mais vulnerável a inflamações e sangramentos que, se não forem tratados, podem evoluir para periodontite, que leva à perda de osso que sustenta os dentes. Esta condição aumenta cerca de sete a oito vezes o risco de ter um parto prematuro e bebés com baixo peso à nascença.

4. Avaliar qual a melhor altura para realizar um procedimento dentário – Existem vários tratamentos que, pelo seu caráter de urgência, não devem ser adiados mesmo durante a gravidez, por poderem ser fundamentais para garantir a saúde da mãe e do feto. Contudo, procedimentos como o branqueamento dentário ou a colocação de implantes devem ser realizados apenas após a gravidez, garantindo assim que não há qualquer risco. Em qualquer caso, deverá ser o médico dentista a decidir a necessidade do tratamento e qual a melhor altura para o realizar.

5. Manter as consultas de rotina com o médico dentista – Por fim, é recomendado que durante a gravidez se mantenham as consultas de rotina com o médico dentista. Estas consultas são essenciais para prevenir problemas orais e garantir a manutenção da saúde oral, sendo sempre necessário informar o médico dentista sobre a gravidez de modo a que a consulta seja adaptada e garantindo que são tomadas todas as precauções necessárias.