A análise é de Agostinho Guedes, que, enquanto diretor desse agrupamento escolar do distrito de Aveiro, defendeu que o primeiro ano da experiência local de distribuição das aulas por apenas dois semestres "foi muito bom" face ao anterior modelo de avaliação trimestral.

"Verificou-se que os professores têm mais tempo para a dita avaliação formativa e para recorrer a outros instrumentos de ensino a que nem sempre podiam aceder quando as aulas decorriam por trimestres", disse o professor.

Perante os resultados e a maior tranquilidade instalada nas aulas, "a pouco e pouco vai-se convencendo os jovens e as suas famílias de que não são só os testes que contam" no processo educativo.

Agostinho Guedes referiu ainda outras vantagens do novo calendário escolar: "Os alunos estão mais relaxados no Natal sem a pressão dos testes e sem a chantagem emocional a que estavam sujeitos nessa altura; os exames só se fazem no fim do semestre, em janeiro, quando já passou a excitação das festas; e depois há mais tempo e calma para assimilar os conteúdos até que eles sejam avaliados novamente em junho".

Na mudança de um semestre para o seguinte, a primeira paragem em 2020 foi de apenas três dias para os docentes procederem à avaliação das turmas, mas o diretor do Agrupamento antecipa que no próximo ano - porque "a experiência é para continuar" - essa pausa terá que prolongar-se "pelo menos por uma semana".