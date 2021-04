A testagem no concelho de Oliveira do Bairro decorreu na segunda e na terça-feira e contou com 1.073 testes rápidos à covid-19 a alunos da Escola Básica Dr. Acácio de Azevedo, em Oliveira do Bairro, Escola Básica Dr. Acácio de Azevedo - Extensão Frei Gil, freguesia de Bustos, e Escola Básica Integrada Dr. Fernando Peixinho, na freguesia de Oiã.

Todos os alunos “do 2.º e 3.º ciclos (do Agrupamento de escolas de Oliveira do Bairro) testados à covid-19 tiveram resultado negativo”, anunciou a autarquia.

O município numa primeira fase já tinha testado todas as crianças do pré-escolar e do 1.º ciclo.

Apesar de o Governo assegurar a realização dos testes rápidos de antigénio aos alunos do ensino secundário, a autarquia testou todas as crianças do concelho.

A Câmara decidiu “assumir os custos com a testagem de todas as crianças do pré-escolar e do 1.º, 2.º e 3.º ciclo de ensino público e privado do concelho que não foram contemplados na estratégia do Governo”.

A pandemia de covid-19 provocou em Portugal 16.923 mortos dos 828.173 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.