“Queremos ajudar a resolver o problema, sendo que receio que a dimensão dos que não tem acesso a um computador ou à Internet seja maior do que a nossa capacidade de o resolver”, afirmou hoje Rui Nuno Castro, um dos fundadores do ‘Student Keep’.

A plataforma, desenvolvida para colmatar as desigualdades no acesso ao ensino à distância em fase de pandemia, surgiu de forma “muito imediata”, explicou Rui Nuno Castro, cuja mulher é professora.

“A minha esposa é professora e viu-se na iminência de dar resposta aos seus alunos devido às circunstâncias e apercebeu-se muito rapidamente que nem todos podiam acompanhar as atividades que ela propunha”, contou, recordando o caso de uma criança que vivia com a sua bisavó e que a única forma possível de a contactar era através do telefone.

Perante esta situação e com a sensação de que o “problema se ia adensando”, Rui Nuno Castro, que pertence à associação Alpha Coimbra, cujo propósito é dinamizar o ecossistema tecnológico, reuniu-se com alguns colegas e decidiu “unir as duas pontas”.

“Foi fácil unir as duas pontas: há aqui um problema e pensamos que conseguimos ajudar a resolvê-lo. A partir daí foi uma bola de neve”, recorda Rui Nuno Castro, adiantando que o ‘site’ da ‘Student Keep’ foi lançado no dia 29 de março.

O projeto 'Student Keep', que pertence ao movimento Tech4Covid-19, cujo objetivo é encontrar soluções tecnológicas para o combate à pandemia, permite assim “ligar” estudantes que não tem acesso a dispositivos informáticos ou à Internet e pessoas que estão disponíveis para emprestar ou até doar esses materiais.