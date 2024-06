Durante todo o verão, o Club 7 terá disponível colónias de férias semanais repletas de diversão e atividades variadas das 09h às 17h.

As colónias de férias no Clubinho incluem uma ampla gama de atividades emocionantes para crianças dos 4 aos 13 anos. Entre as atividades disponíveis estão Padel, Ténis, Zumba, Natação, Jogos com água, Outdoor Kids e piqueniques.

Cada semana será uma nova aventura, garantindo que as crianças se mantenham ativas e entretidas.

As datas das colónias de férias são as seguintes:

- 1 a 5 de julho

- 8 a 12 de julho

- 15 a 19 de julho

- 22 a 26 de julho

- 29 de julho a 2 de agosto

- 5 a 9 de agosto

- 2 a 6 de setembro

- 9 a 13 de setembro

Os pais podem inscrever os seus filhos por apenas um dia, uma semana ou até duas semanas seguidas, proporcionando flexibilidade para atender às necessidades de cada família.