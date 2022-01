O Clube Continente do Bebé vai acompanhar as várias fases da vida dos bebés e dar acesso exclusivo a descontos em Cartão Continente, novidades e conteúdos específicos, elaborados em parceria com especialistas, que acompanham o nascimento do bebé até aos 36 meses. A inscrição é gratuita e está acessível a todos os pais, mães e cuidadores.

As primeiras 20 mil inscrições no Clube Continente do Bebé recebem um kit de boas-vindas, composto por 6 produtos desde alimentação, higiene e limpeza para o bebé. O kit Clube Continente do bebé pode ser levantado numa loja Continente da preferência dos pais/cuidadores em Portugal Continental e Madeira.

Durante os primeiros 36 meses do bebé, os pais/cuidadores registados no Clube Continente do Bebé recebem regularmente informação sobre a fase de vida do seu filho, desenvolvidos em parceria com especialistas em saúde infantil e pediátrica, desde os primeiros cuidados de higiene, introdução alimentar, estratégias para o sono do bebé, entre várias curiosidades de cada fase.

Os pais/cuidadores recebem ainda descontos exclusivos em cartão Continente nos produtos da marca Continente do Bebé, também adequados às diferentes fases do seu crescimento, e cupões de oferta para que possam experimentar todas as novidades.

Lançada no início de 2021, Continente do Bebé é uma marca especializada em produtos de alimentação, higiene e limpeza para o bebé, pensados e adaptados a cada etapa de crescimento, com todas as preocupações relativas à qualidade, eficácia, preço competitivo, sabor, segurança e sustentabilidade.