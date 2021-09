Com o objetivo de promover práticas de sono seguras e diminuir o risco da Síndrome da Morte Súbita do Lactente, a Continente do Bebé e a Baby Box desenvolveram uma edição especial, que inclui produtos de higiene e alimentação, pensados e criados especialmente para os bebés até aos 36 meses.

A Baby Box Continente do Bebé, à venda por 37€, é uma edição limitada de 100 unidades, com um design exclusivo da marca, e é composta por produtos exclusivos da gama.

“A marca Continente do Bebé tem como compromisso estar ao lado das famílias portuguesas com produtos desenvolvidos especificamente para as necessidades dos bebés e dos pais, desde o primeiro dia. Esta parceria com a Baby Box vem reforçar esta importância, traduzindo o papel importante da marca própria na democratização do acesso a produtos da mais elevada qualidade e eficácia”, refere Ana Alves, Diretora Comercial de Marcas Próprias do Continente.

créditos: Continente do Bebé

Lançada em Portugal em junho de 2020, a Babybox é, para além de um berço em si, um produto educativo, com uma mensagem forte sobre a Síndrome de Morte Súbita do Lactente, uma das causas mais frequentes de morte durante o primeiro ano de vida do bebé.

A marca Continente do Bebé, lançada no início do ano, conta com uma gama especializada em produtos de alimentação, higiene e limpeza para o bebé, pensados e adaptados a cada etapa de crescimento, e que já ultrapassa os 6 milhões de euros em vendas, com mais de 500 mil clientes fidelizados.

As fraldas Continente do Bebé não têm perfume, loção ou borracha natural de latex. São produzidas com materiais suaves e absorventes, dermatologicamente testadas, e com as mais avançadas tecnologias – o XL Tube Technology, que garante uma absorção mais rápida e uma melhor distribuição do xixi, e o Instant Dry Touch, uma camada absorvente que mantém a pele do bebé seca de forma instantânea e duradoura, que permite garantir até 12 horas de proteção.

Estas fraldas têm ainda certificação OEKO-TEX, que garante têxteis seguros para a pele do bebé, com testes independentes que verificam a ausência de mais de 100 substâncias indesejáveis. Toda a celulose utilizada nas fraldas e resguardos é proveniente de florestas geridas de forma sustentável.

No que toca à gama de alimentação Continente do Bebé, foi desenvolvida pela equipa de nutricionistas da marca que, em conjunto com os fornecedores, criou soluções especializadas, nutricionalmente equilibradas, testadas e aprovadas pelos pais e bebés.

As papas cumprem critérios nutricionais muito rigorosos: sem açúcares adicionados (adoçadas apenas com polpas de frutas e vegetais), sem adoçantes, aromas e corantes artificiais, sem conservantes, sem gorduras hidrogenadas e sem óleo de palma.

Também os purés de frutas cumprem critérios nutricionais muito exigentes – são simplesmente fruta batida, sem adição de açúcares e sem conservantes.

Destaque ainda para a gama de banho e higiene Continente do Bebé, lançada em agosto, com produtos testados sob controlo dermatológico, como o gel de banho 2 em 1, o champô de camomila, o óleo de massagem ou a loção hidratante.