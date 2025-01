Hidratação diária

A pele do bebé tende a perder hidratação mais rapidamente. Assim, o melhor é aplicar creme hidradante após o banho do mais novo. A Mustela sugere o seu Creme Nutritivo com Cold Cream por ser ultra nutritivo, acalmando e reparando ao mesmo tempo que oferece uma sensação de conforto imediato.

Banhos curtos com temperatura moderada

O ideal é evitar banhos muitos quentes uma vez que estes podem ressecar ainda mais a pele. Opte por água morna e limite o tempo do banho a 5, 10 minutos. Para o banho, a marca sugere o seu Gel Lavante Nutritivo com Cold Cream que considera ser um bom aliado para a rotina de higiene diária ao longo da estação mais fria.

Proteção contra o frio e o vento



Antes de sair de casa, proteja o rosto e as áreas expostas do bebé com um creme protetor adequado como o Stick Nutritivo com Cold Cream da Mustela. Utilize roupas de algodão como camada base e evite tecidos sintéticos ou lã diretamente em contato com a pele.

Atenção à humidade no ambiente

No inverno, o uso de aquecedores pode ressecar o ar. Considere usar um humidificador no quarto do bebé para manter a humidade em níveis adequados, prevenindo o ressecamento da pele.

Troca regular de fraldas

A pele da área da fralda está mais vulnerável à irritação durante o inverno. Troque as fraldas com mais frequência e aplique cremes que reparem a pele de forma prologada e que previnam assaduras, como o Creme Zona da Fralda 123 da Mustela.

Escolha roupa adequada



Opte por roupas macias e respiráveis, evitando materiais que possam causar irritações. Lave todas as roupas do bebé com detergentes suaves e sem perfumes.

Evitar exposição prolongada ao sol



Mesmo no inverno, os raios UV podem ser prejudiciais. Se houver exposição solar, use protetores solares específicos para a idade do bebé, conforme orientação médica.