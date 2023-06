A pele é o maior órgão do corpo humano e, por isso, mantê-la saudável é fundamental para a nossa saúde e qualidade de vida, o que requer cuidados adequados ao nosso tipo de pele. Este órgão atua como barreira protetora contra agentes do meio ambiente (bactérias ou vírus), é responsável pela regulação térmica ou por funções sensoriais (tacto, pressão, frio, calor e dor), porém em pessoas com pele atópica estas funções são desempenhadas de forma ineficaz.

Com o aumento da temperatura, humidade e exposição solar, a pele atópica torna-se mais vulnerável e pode manifestar o agravamento dos sintomas mais comuns, como a pele seca, comichão e lesões inflamatórias (vermelhidão, descamação, inchaço, exsudação e crostas).

A dermatite atópica, também conhecida por eczema atópico, é uma doença crónica, atualmente incurável, e determinada pela interação de fatores genéticos e ambientais, com um impacto elevado nas várias dimensões da vida dos doentes e das suas famílias. Esta doença afeta entre 10 a 20% das crianças e entre 1 a 3% dos adultos em todo o mundo, sendo que aproximadamente 4,4% da população europeia vive com dermatite atópica.

Se tem pele com tendência atópica, o segredo para prevenir crises está em seguir alguns cuidados especiais, dos especialistas da Bayer, tais como: