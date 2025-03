A empresa Happiest Baby está a ser duramente criticada nas redes sociais após exigir a devolução de um berço que tinha oferecido à influencer Brooklyn Larsen.

A criadora de conteúdos, ex-participante do programa de talentos norte-americano 'So You Think You Can Dance', não terá cumprido o acordo com a marca, uma vez que perdeu o filho, Rocky, em novembro do ano passado de maneira inesperada.

McKenna Bangerter, irmã de Brooklyn, expôs a situação nas histórias do Instagram.

De acordo com a publicação, a Happiest Baby enviou o berço para o recém-nascido depois de a influencer concordar em colaborar com a empresa em conteúdos nas redes sociais.

Ainda conforme o desabafo de Kenna Bangerter, a irmã chegou a enviar um e-mail a informar sobre a trágica morte do filho e que não poderia promover o produto no seu perfil. A Happiest Baby, por sua vez, exigiu o berço de volta.

"Eu quero que vocês pensem sobre o porquê de ela não ter conseguido publicar o conteúdo. Estou absolutamente enojada com uma marca de bebés, que promove apoio a mães e bebés, que não tem a decência de lhe dar o espaço para lamentar o berço que ela nunca conseguiu preencher. Usei e promovi esta empresa durante anos e agora arrependo-me de o ter feito", podia ler-se na publicação, entretanto apagada.

Ainda de acordo com a irmã de Brooklyn, a Happiest Baby terá insistido na devolução ao enviar seis e-mails e dando a entender que o luto, de facto, não foi respeitado.

Um porta-voz da empresa acabou por pedir desculpa, num comunicado exclusivo enviado ao Today.

"Não podemos expressar de forma mais enfática a nossa mais profunda solidariedade pelo que ela e a sua família passaram após a perda do seu filho. O que era para ser um esforço de ajuda revelou-se claramente um erro que apenas aumentou a dor da Brooklyn, pelo qual estamos verdadeiramente arrependidos. Tomámos medidas internas para garantir que nunca volte a acontecer. O que a Brooklyn enfrentou foi uma tragédia inimaginável, e estamos de coração partido pela sua perda", pode ler-se no comunicado.

Nem Brooklyn Larsen nem a irmã se pronunciaram acerca do pedido de desculpas.

Leia Também: Carlos III cancela agenda devido a efeitos de tratamento contra o cancro