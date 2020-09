Segundo uma nota de imprensa, a medida foi aprovada por unanimidade, na última reunião de executivo, com o objetivo de apoiar os alunos que frequentem o ensino secundário no Agrupamento de Escolas de Figueiró dos Vinhos e utilizem a rede pública de transporte escolar como meio de deslocação.

Com efeitos já a partir deste mês, o passe dos alunos será totalmente gratuito durante o ano letivo para os alunos dos 10.º ao 12.º anos que residam dentro e fora do concelho.

À semelhança do que sucedeu no passado, o Município de Figueiró dos Vinhos pretende, com esta decisão, “mitigar as desigualdades sociais existentes, proporcionando e garantindo, simultaneamente, a melhoria e facilidade das condições de acesso à educação no concelho”.

O Município reforça que a medida visa também não só contribuir eficazmente no combate ao abandono escolar e melhoria do sucesso educativo, bem como captar os jovens da região no prosseguimento dos seus estudos, por meio da oferta de condições favoráveis à frequência dos estabelecimentos de ensino existentes no concelho de Figueiró dos Vinhos, refere ainda a mesma nota de imprensa.

Os alunos que pretendam usufruir deste apoio deverão dirigir-se, mensalmente, entre os dias 20 e 25, ao setor administrativo da Câmara Municipal, de modo a confirmar a respetiva utilização do transporte escolar para o mês seguinte.