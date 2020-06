Esses tratamentos podem provocar ansiedade emocional na mãe, fragilizada após o nascimento, o que motiva esse afastamento. Todos e quaisquer potenciais problemas com a amamentação e com o refluxo de sucção do bebé são normalmente provocados por outros fatores e não pelo nascimento em si, advertem os especialistas. Os maiores obstáculos à amamentação são a ansiedade e o medo sentido pelas mães, que acham, erradamente, que não vão conseguir amamentar.

É possível ter um parto normal depois de uma cesariana?

A resposta hoje é diferente da que era dada noutros tempos. Antes, dizia-se que depois de se fazer uma, seria sempre necessário dar à luz através de cesariana. No passado, esta era predominantemente executada com uma incisão vertical na parte de baixo do abdómen e do útero. Hoje em dia, é mais comum ser feita uma incisão horizontal na parte de baixo do abdómen e do útero e, por essa razão, o útero é menos danificado e cicatriza mais rapidamente depois da cirurgia.

É, por isso, mais fácil que a mulher possa ter contrações da próxima vez que der à luz. A mulher que já tenha feito uma cesariana deve escolher o método mais seguro e adequado e esta decisão deve ser sempre tomada em conjunto com o seu parceiro e com o obstetra, de acordo com a análise dos riscos inerentes a ambos os métodos. Uma cesariana é frequentemente seguida por frequentes hospitalizações depois do parto, por infertilidade e/ou por laceração do útero no próximo parto.

É sempre melhor que o parto seja natural mas, se isso não for possível, uma cesariana pode ser a única possibilidade de salvar a vida da mãe e do seu filho. Apesar de ter feito anteriormente uma cesariana, a mulher pode fazer um parto vaginal, se não houver razão para que seja executada uma cesariana. Na prática, o número limite de cesarianas seguidas ronda, em média, as três, mas algumas mulheres fizeram quatro, cinco ou até mesmo mais cesarianas, aconselhadas por médicos.

Apesar disso, qualquer gravidez depois da terceira operação aumenta o risco de laceração do útero durante o parto vaginal ou nas semanas que o antecedem, como comprovaram estudos desenvolvidos nas últimas décadas. Nalguns países, as mulheres são aconselhadas a fazer uma esterilização depois da terceira cesariana, mas essa decisão deve ser sempre da mulher. Portugal figurava, no fim de 2019, na lista dos 10 países da OCDE com a taxa de cesarianas mais elevada, 32,5%.