Já todas sabemos que a gravidez não é a melhor altura para nos preocuparmos com o lado estético do nosso corpo, até já aceitamos e convivemos bem com a ideia de que podemos ficar com estrias, com celulite e com manchas, porque valores mais altos se levantam. Ainda assim, é fundamental sentirmo-nos bem com a nossa imagem. Por isso, se podemos prevenir ou atenuar algumas destas consequências, porque não fazer algo que está ao nosso alcance?

Só precisa de saber o que pode ou não aplicar ou fazer durante a gravidez e isso é fácil! Nesta fase, a pele da mulher sofre inúmeras mudanças devido às alterações hormonais. Uma das alterações que mais as preocupa é, sem dúvida, a hiperpigmentação, vulgarmente chamado de pano, que surge entre o primeiro e o segundo trimestre da gravidez, maioritariamente na zona da testa, das maçãs do rosto, na parte superior do lábio e também no queixo.

A maioria das manchas são superfíciais e desaparecem nos meses seguintes ao parto. No entanto, algumas podem atingir uma camada mais profunda da pele e tornarem-se permanentes. Durante a gravidez, pode e deve usar cosméticos para prevenir e/ou atenuar estas imperfeições. Os cuidados não são diferentes dos habituais para tratar as manchas da pele. A primeira regra a seguir é aplicar sempre o protetor solar e usar um bom cosmético anti-manchas. Provavelmente, já leu ou ouviu dizer que é desaconselhada a esfoliação facial nesta fase de estado de graça feminino porque potencia o aparecimento de manchas cutâneas.

Nada de mais errado! Joana Nobre, farmacêutica e especialista em dermocosmética, refere que fazer esfoliação só ajuda a pele a eliminar as células mortas superficiais e a estimular a hidratação natural da pele. "Como todos os produtos abrasivos e as técnicas mais agressivas, os esfoliantes devem ser usados com proteção solar subsequente", ressalva, contudo. "O retinol e o ácido salicílico não estão contraindicados durante a gravidez", acrescenta ainda.

"O que acontece é que são substâncias mais adstringentes e podem suscitar maior reatividade da pele e se tiver algum desconforto severo, poderá ter de recorrer a medicação, o que já é mais complicado", sublinha Joana Nobre. O aparecimento ou agravamento da celulite gestacional é outra das alterações muito comuns. Noutras alturas, qualquer mulher não hesitaria em aplicar um creme para a celulite para evitar o efeito pele casca de laranja.

O medo de fazer mal ao bebé

Quando se está grávida, é muito comum o receio de causar algum mal ao bebé. Esta questão tem sido largamente discutida, não só no universo das grávidas mas também junto das comunidades científicas, e, embora não haja muitos estudos que comprovem em que medida estas substâncias podem ser absorvidas na pele, a verdade é que alguns especialistas desaconselham a aplicação de anticelulíticos por conterem na sua maioria retinol e cafeína.

Joana Nobre garante que, "salvo alguma exceção devidamente assinalada, os cosméticos podem ser usados na gravidez, a partir do terceiro mês de gestação ou até mesmo antes". "Um produto cosmético não é um medicamento e portanto não penetra na circulação sanguínea, como tal, não vão afetar o bebé", assegura a especialista. "A gravidez não é uma boa altura para fazer grandes experiências cosméticas, de forma a evitar reações indesejadas e, consequentemente, a hipotética toma de medicação, essa sim, muitas vezes contraindicada na gravidez", adverte a farmacêutica.

"O ideal será a grávida continuar com os seus produtos, aos quais sabe não ser alérgica, além de escolher produtos específicos e dedicados a esta etapa tão especial e onde a pele sofre algumas alterações importantes", aconselha. Se, ainda assim, não se sentir segura em aplicar um anticelulítico, há outros cuidados que pode e deve ter para atenuar o aspeto da celulite, como ter uma alimentação saudável, rica em vitaminas, além de aumentar o consumo de água.