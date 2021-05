Com a chegada dos meses mais quentes do ano e das brincadeiras na areia, chega também a Portugal a Palm uv clothing, a primeira marca online portuguesa 100% dedicada a vestuário e acessórios para crianças, com proteção solar UPF 50+.

Consciente dos malefícios de uma exposição ao sol prolongada, que pode potenciar o desenvolvimento de problemas dermatológicos e oncológicos, a Palm uv clothing oferece opções divertidas e funcionais, produzidas com materiais ecológicos macios, respiráveis e resistentes, que possibilitam aos mais pequenos brincar, dentro e fora de água, com todo o conforto e segurança.

Entre fatos de banho com manga comprida, camisolas, calções, leggins, chapéus, óculos de sol e pareos de diversas marcas internacionais líderes de mercado, de que são exemplo a australiana Cosmo Crew, a americana Coolibar e a francesa Ki et La, são mais de 25 as propostas da Palm uv clothing, direcionadas a crianças dos 1 aos 14 anos, que garantem o bloqueio de 98% não só das radiações UVB mas também das UVA.

Contrariamente ao que acontece com os protetores solares, que bloqueiam essencialmente os raios UVB e com maior dificuldade e eficiência os raios UVA, seja pelo tipo de protetor solar, pela sua apresentação ou forma de aplicação.

“A incidência dos diferentes cancros da pele continua a aumentar, estimando-se o aparecimento de mais de 13.000 novos casos por ano, sendo mais de 1.000 os novos casos de melanoma. Um dos fatores de predisposição mais relevantes é a exposição exagerada e inadvertida, sobretudo na infância e em idades jovens. O uso de protetores solares com índice de proteção elevada é adequado em áreas da pele em que não é possível a proteção com roupa. Mas o uso de roupa com comprovada proteção UV elevada é muito mais segura, prática e duradoura do que uma proteção com um filtro ou écran mineral, sobretudo quando a exposição se prolonga, existem brincadeiras com água ou atividades que promovam o suor”, declara o Dermatologista, Dr. Osvaldo Correia.

Indicadas para qualquer atividade ao ar livre, na praia, na piscina e, no caso de camisolas e leggins, também na neve, todas as sugestões da marca – que dispensam a utilização de creme protetor nas áreas cobertas pelo tecido - podem ser mixed and matched, de forma a criar combinações únicas que reflitam a personalidade de cada criança. O tecido mantém sempre as suas características protetoras, mesmo em contacto com temperaturas elevadas e, claro, com a água.

A marca surge para resolver um problema real

A ideia do projeto surgiu no seguimento de um problema real com o qual Juliana Correia se deparou: a inexistência de uma plataforma digital portuguesa, na qual pais, avós e amigos pudessem encontrar produtos com proteção solar eficaz, com um design apelativo e materiais confortáveis e sustentáveis, que permitissem aos mais pequenos brincar livremente e em segurança, sem a necessidade de repetir constantemente a aplicação de protetor solar em todo o corpo.

“Desde muito nova que contacto e me interesso por campanhas de prevenção do cancro de pele. Sendo familiar de um dermatologista, sempre fui sensibilizada para os riscos da exposição solar e incentivada a adotar diversas medidas de prevenção, como utilizar protetor solar todos os dias, evitar as horas de maior calor e usar vestuário e acessórios apropriados. Mais tarde, na minha dissertação de Mestrado em Marketing na qual explorei a temática, apercebi-me que havia de facto uma lacuna em Portugal e decidi trazer para a Europa marcas internacionais que estão já há vários anos na vanguarda da proteção solar”, afirma Juliana Correia, fundadora da Palm uv clothing.

A par da proteção solar, a sustentabilidade é também uma das palavras-chave da marca. “Não queremos comprometer a saúde das crianças nem a saúde do planeta. Oferecer produtos de qualidade que não impactem negativamente o ambiente foi sempre um dos nossos objetivos. Assim, estabelecemos parcerias com marcas que têm um grande compromisso com a sustentabilidade”, acrescenta.

Os produtos são elaborados com materiais reciclados, constituídos a partir de resíduos encontrados no oceano, como garrafas de plástico e redes de pesca regeneradas, são respiráveis, de secagem rápida e duradouros.

Além do packaging ser feito a partir de cartão reciclado, a Palm uv clothing oferece ainda, em todas as compras, um saco reutilizável com características impermeáveis para transportar os fatos de banho molhados, evitando assim o uso do plástico.