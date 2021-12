O livro "Depois da Chuva, Vem o Arco-Íris" conta uma história de coragem e resiliência para ajudar as crianças a lidar com os sentimentos. Mesmo quando tudo parece difícil, temos de acreditar que depois do escuro vem a esperança e a certeza de um dia cheio de luz, que nos abraça com a sua magia.

"Depois da Chuva, Vem o Arco-Íris", publicado pela Jacarandá Editora, aborda um tema muito procurado por pais e educadores: a tristeza e ajuda a encontrar otimismo mesmo nos momentos mais difíceis.

Nesta história, uma menina e a sua amiga raposa enfrentam tempestades e lutam contra dragões. Mas na sua jornada, aprendem que os sonhos trazem esperança e que os nossos amigos vão estar sempre lá para nos apoiar.

Com texto em verso da autoria de Smriti Halls e ilustrações com cores vibrantes e cenários mágicos de David Litchfield, esta é uma história dirigida a todas as crianças que, por vezes, se sentem tristes e precisam de ajuda para encontrar otimismo e ultrapassar esses momentos menos bons.