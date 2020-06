Saber etiqueta é, por isso, saber estar; é saber ouvir; é saber agradecer; é saber partilhar; é saber pedir desculpa e saber elogiar.

A etiqueta não é mais do que uma demonstração de respeito e bondade para com quem nos rodeia.

As crianças reproduzem, com genuinidade, o comportamento que observam em casa. Por isso, devemos demonstrar-lhes através do nosso exemplo que as “boas maneiras” são parte integrante do nosso comportamento diário (não estando reservadas para “ocasiões especiais”).

Numa fase inicial, além do nosso exemplo, devemos colocar-nos no lugar dos nossos filhos e, de forma natural, adotar o comportamento esperado demonstrando-lhes como deverão fazer.

À medida que vão crescendo – e de acordo com a sua maturidade – devemos também explicar-lhes a razão de ser de cada regra para que possam perceber o porquê da adoção de um determinado comportamento.

Atualmente, com três e cinco anos, são raras as vezes que tenho de relembrar os meus filhos a utilização das palavras mágicas “se faz favor”, “com licença” e “obrigado/a” - pedir “desculpa” é o que ainda exige um trabalho diário mais profundo. Tem sido um trabalho contínuo em que educar através do nosso exemplo tem sido a forma privilegiada.

Nesta fase, é muito gratificante ver o nosso papel “abraçado” pelos nossos filhos! Sempre que um dos meus filhos se esquece da “palavra mágica”, o irmão relembra, de imediato e em voz alta, “Palavra Mágica…” tal como, desde início, lhes ensinei.

A cada dia que passa, vão ficando mais confiantes, mais seguros e aptos a conviver em diversas situações sociais adotando o comportamento adequado.

Sem dúvida que é um trabalho constante e exigente – que implica disciplina e muita persistência – mas tenho a certeza que se transformará num dos trabalhos mais gratificantes da minha vida.