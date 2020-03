Estamos a viver tempos de pausa e de recolha, não só nas nossas próprias casas como também na nossa forma de nos relacionar connosco e com o outro.

Tempos para nos virar para dentro de nós, para o nosso coração, para a nossa mente, para o nosso corpo.

Tempos de questionar, sentir e estar. E neste contexto mais especifico, muito tempo de partilha com os nossos filhos.

E nesta altura de isolamento os momentos de inércia, sedentarismos, ansiedade e alguma frustração podem ter tendência a surgir. Mas com esta prática aliando os lados físico, mental e emocional, conseguimos atingir o equilíbrio desejado.

Com a prática de Ioga e Meditação, na sua combinação de exercícios respiratórios (pránáyama) e posições físicas (ásanas), a criança encontra maior conexão consigo mesma, trabalhando flexibilidade, força e equilíbrio, fortalecendo os músculos e ossos.

Toma consciência do seu corpo e emoções, ajudando a manter a calma e concentração. Identificando e assumindo sentimentos e pensamentos, aumentando a sua autoestima e autoconfiança. Vivendo o momento de autocontrolo e auto análise.

No momento da prática também consegue vivenciar a criatividade, imaginação e diversão combatendo o aborrecimento.

“Mente sã num corpo são” a famosa citação latina, a saúde do corpo físico depende do equilíbrio espiritual, assim esta prática é uma perfeita aliada ao fortalecimento do nosso sistema imunitário.

Acompanhe aqui uma aula online de Meditação e Yoga para crianças da Brahmi Wellness, para fazer em casa, e em família.

Texto: Xana Luz/Brahmi Wellness