Um DIY mágico que garante horas a fio de diversão.

Materiais:

Cartolina, tesoura, marcadores, cola

Passo-a-passo:

1. Recorta na cartolina o formato do corpo, pescoço e cabeça do unicórnio. Não te esqueças das orelhas e corno!

2. Cola todos os membros do corpo.

3. Recorta 4 buracos no corpo do unicórnio. É aqui que vais colocar os dedos para brincar com o fantoche.

4. Pinta e decora o unicórnio ao teu gosto!

Queremos ver as tuas peças de arte! Envia uma mensagem para o Instagram da ambar e partilha connosco as tuas obras finais.