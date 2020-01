A partir dos 7 meses

A introdução do peixe na alimentação do bebé deve ser feita por volta dos 7 meses. Tal como a carne, a quantidade de peixe recomendada é de 10-15g/dia. Deverá começar com peixes como pescada, linguado, maruca, tamboril e solha. O salmão, bacalhau e atum só devem ser introduzidos a partir dos 12 meses, por serem de mais difícil digestibilidade. Frutos tropicais: Aos 7 meses podem ser introduzidos os purés de frutos tropicas (manga, papaia e pera-abacate).

A partir dos 8 meses

Iogurte : Por volta dos 8 meses pode introduzir o iogurte na alimentação do seu bebé – iogurte natural, sem aromas nem quaisquer aditivos, como açúcar, edulcorantes ou natas.

Ovo: A gema de ovo deve ser incluída na alimentação por volta dos 8-9 meses. No início junte apenas ½ gema por refeição, uma vez por semana. Após um mês, pode adicionar uma gema inteira. A clara só deve ser introduzida entre os 10-12 meses. O ovo pode ser fornecido na sopa, como alternativa à carne ou ao peixe, até 2 vezes por semana.

A partir dos 10 meses

Arroz e massa: A partir dos 10 meses pode introduzir o arroz e as massinhas (como estrelinhas e letras) em pequena quantidade e muito bem cozidas na sopa de legumes.

Leguminosas: A partir dos 10 meses, as leguminosas (feijão, grão, lentilhas, favas e ervilhas) podem ser adicionadas à sopa de legumes, em pequena quantidade e bem cozinhadas e trituradas para proporcionar uma fácil digestão. Comece pelo feijão-frade, branco ou preto e a lentilha, sempre previamente bem demolhados e inicialmente sem casca. De forma gradual é importante evoluir na textura dos alimentos. Nas primeiras etapas é importante oferecer tudo ao bebé em puré, a partir dos 8-12 meses deve começar a dar os alimentos em pequenos pedacinhos.

Aos 12 meses

Se até aos 12 meses as refeições foram constituídas por sopa de legumes com carne, peixe ou ovo e puré de fruta, agora é importante que sejam constituídas por sopa de legumes simples, prato e fruta! No prato deve integrar o peixe ou carne ou ovo com o acompanhamento de batata ou arroz ou massa ou leguminosas e também vegetais crus e/ou cozidos.

Quando estiver a preparar as refeições para o seu bebé lembre-se de limitar ou evitar o sal, o açúcar e as confeções com gordura (como os fritos).

Quanto às quantidades, o melhor indicador é o seu bebé: ele vai parar ou recusar comer quando estiver saciado.