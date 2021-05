À semelhança do sistema imunitário, não é segredo que a pele dos mais pequenos é mais sensível, e também mais delicada.

Quando falamos especificamente na pele do bebé, falamos numa pele que demora o primeiro meio ano a formar-se na totalidade: no primeiro mês de vida, o banho e a hidratação devem ser o mais suaves e gentis, e todos os cuidados a ter neste período de seis meses devem ajudar a pele a desenvolver todo o seu potencial, respeitando a sua integridade.

Quando esta integridade não é respeitada, existe maior suscetibilidade de desenvolver pele atópica e eczemas no futuro.

Para além de mais sensível, a pele do bebé é também menos espessa: mais precisamente 30% mais fina do que a pele do adulto, o que a torna mais delicada e com um maior poder de absorção de substâncias, incluindo aquelas que se encontram nos produtos cosméticos.

Por outras palavras, produtos com ingredientes de síntese, substância tóxicas derivadas do petróleo, produtos geneticamente modificados, perfumes ou até detergentes podem ser facilmente absorvidos pela pele dos mais pequenos, causando irritação, secura e comichões.

Estes motivos fazem com que a cosmética bio seja ideal para o cuidado da pele do bebé e da criança, já que a mesma defende a integridade e pureza de todo o processo de transformação, desde a matéria-prima à formulação final.

Além disso, não são permitidos produtos de síntese considerados nocivos, e excluem grande parte da formulação sintética convencional, como os parabenos, o fenoxietanol, os ftalatos, o lauryl sulfato de sódio, a vaselina e a parafina (derivados do petróleo), os corantes e os perfumes.

À medida que a criança cresce, este tipo de cosmética continua a ser uma escolha importante para a saúde e bem-estar, já que a pele representa o maior órgão do corpo humano: um tecido vivo que nos defende dos agressores externos e que, ao longo das nossas vidas, absorve metade do que nela colocamos.

Produtos bio de cuidados de limpeza e hidratação pensados especialmente para as necessidades e saúde da pele mais delicada do bebé e da criança:

Fonte: Organii