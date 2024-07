O Arebita Idanha Bio apresenta dez dias de festival sob o signo da biodiversidade e da sustentabilidade.Presentes na iniciativa estarão mais de 50 chefs, nacionais e internacionais, nomes consagrados, com estrelas Michelin, e o novo talento da cozinha portuguesa. Chefs que se apresentarão no recinto da Feira Raiana com propostas criativas e inovadoras, inspiradas na matriz clássica da cozinha nacional, mas também sabores do Perú, do Líbano ou da Ásia, todas feitas a partir de produtos biológicos certificados.

Ljubomir Stanisic (100 Maneiras, 1 estrela Michelin, Lisboa), Marlene Vieira (Marlene, Lisboa), Gil Fernandes (Fortaleza do Guincho, 1 estrela Michelin, Cascais), Pedro Pena Bastos (Cura, Hotel Ritz, 1 estrela Michelin, Lisboa), Tiago Bonito (Largo do Paço, 1 estrela Michelin, Amarante) são apenas alguns dos nomes mais sonantes de um vasto cartaz que ainda reserva muitas surpresas, e cujo elenco completo será anunciado nos próximos dias.

Em 2023, o Arrebita Idanha Bio ganhou o estatuto de primeiro e único festival com certificação bio do país, que se distingue pela utilização, por parte dos chefs, de produtos oriundos de circuitos curtos agroalimentares, da economia circular e da produção em modo biológico.

Sob o tema “Uma saúde, um planeta”, a Feira Raiana vai ter uma edição única, com um programa de concertos e palestras, mas onde se destacam a presença de todas as Bio Regiões do mundo, bem como as nacionais, uma peça artística da autoria do Boom Festival, criada para a ocasião e alusiva ao tema da Feira, e jardins biológicos com centenas de árvores, plantas, arbustos e flores a surpreender os visitantes. Com cinco palcos espalhados pelo recinto, alguns chefs do Arrebita também irão partilhar as histórias, experiência e visão com o público, em conversas informais ao final da tarde.

Criado e organizado pela Amuse Bouche Storytellers, todos os pratos no Arebita Idanha Bio orçam os 7,00€.