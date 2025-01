José Castelo Branco fez um vídeo a criticar a antiga amiga Zulmira Garrido, depois desta ter feito comentários que não o agradaram no programa 'Passadeira Vermelha'.

O socialite teceu duras críticas e ofensas à comentadora através do Instagram.

"O sofrimento não a fez melhorar. Será que o sofrimento não tornou o seu coração de pedra num coração de carne? Por isso é que você está feia, feia que dói, nem com as plásticas você consegue lá chegar. Oh filha, quando se está feia por dentro está-se feia por fora", referiu José Castelo Branco.

Como direito de resposta, Zulmira falou sobre o sucedido no programa da SIC Caras da passada quarta-feira, 29 de janeiro.

"Cheguei a defendê-lo [...] quando surgiu a notícia da violência doméstica eu não acreditei [...] depois fiquei na dúvida, mas nunca o tratei mal, não o ofendi", começa por dizer Zulmira.

"Limitei-me a comentar o que vinha na imprensa. Eu só quero dizer ao meu amigo Zé que lamento a falta de educação dele, a falta de bom senso, mas ele que continue assim, eu sinto-me bem como sou [...] a verdade tem que vir ao de cima e ele tem que pagar pelo que está a fazer".

Na continuação da sua defesa, Zulmira Garrido falou ainda sobre o facto deste ter feito um retiro em Fátima pela altura do Natal.

"O retiro é muito subjetivo [...] ele andou em Fátima a mendigar almoços e jantares em casas particulares e em tudo o que era restaurantes. Tenho provas", concluiu a comentadora.