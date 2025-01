Depois de José Castelo Branco ter ofendido Zulmira Garrido, dizendo que a comentadora do 'Passadeira Vermelha' tinha "um coração de pedra" e que era "feia que dói", o colega de painel Hugo Mendes 'saltou' em sua defesa.

Na emissão do programa da SIC Caras, da passada quarta-feira, Hugo não se poupou nas palavras para o socialite.

"Aquilo que andou a fazer em Fátima não lhe serviu de rigorosamente nada. Não adianta de nada dizer que tem fé... não tem! Ele apregoa coisas que nem ele acredita. Da próxima vez que for a Fátima aproveite e lave a boca com água benta porque, pelo menos, pode tentar purificar a boca porque a alma já não consegue", referiu Hugo.

Por usa vez, Liliana Campos, apresentadora do programa, classificou as palavras do socialite como "muito reles".