"Transformação". Zé Lopes destacou de novo na sua página de Instagram a perda de peso que mudou a sua vida.

"Todas as manhãs, quando me olho ao espelho, vejo outra pessoa. Mudei tanto no último ano… e a minha cirurgia foi o ponto de partida para esta mudança física e psicológica", disse o rosto da TVI, tendo voltado a falar da operação a que se submeteu.

Em fevereiro do ano passado, recorda, "fez uma cirurgia metabólica porta única". "Esta é uma cirurgia muito avançada, realizada apenas através do umbigo e que, por isso, não deixa qualquer cicatriz. Nunca o tinha feito antes, mas hoje podem ver nos meus storys uma imagem da minha barriga poucas horas depois da cirurgia, para verem que não tinha qualquer marca", acrescentou. Veja a referida imagem na galeria.

Na mesma publicação, onde junta várias montagens fotográficas que mostram a sua forma física antes de emagrecer e como está atualmente, Zé Lopes frisou: "Sem dúvida que este processo envolve muita força de vontade, exercício físico e uma reeducação total nos hábitos alimentares, mas a cirurgia foi o ponto de partida".

"A alteração que a cirurgia provoca no meu metabolismo faz com que agora olhe para a comida de outra forma, que não tenha tanta vontade de comer certas coisas e que coma, naturalmente, muito menores quantidades", disse ainda, referindo depois que continua a ser "acompanhado" e orientado "a nível de nutrição, medicina desportiva, psicologia e medicina geral e familiar".

"O acompanhamento é fundamental neste processo, e com eles sinto-me amparado. Ontem, no ginásio, uma senhora veio ao meu encontro para me dizer orgulhosa que já perdeu 20 kg e que eu fui o incentivo de que ela precisou para mudar de vida. Perceber que há tantas pessoas que seguiram o meu exemplo e decidiram também lutar pela sua saúde, deixa-me realmente feliz. É importante que lutemos todos pela nossa melhor versão. Sempre", partilhou.

"Agora olho orgulhoso para estas fotografias que me lembram como fui, e que fazem ter a certeza de como não pretendo voltar a ser. Em tão pouco tempo, mudei tanto a minha vida para melhor. A saúde e a confiança que esta transformação me deram não têm descrição possível, por mais que tente procurar as palavras certas", rematou. Veja todas as imagens na galeria.

