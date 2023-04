Zé Lopes contou nas redes sociais que recebeu uma ajuda de Sofia Vasconcelos, uma outra repórter da TVI.

Ao que parece, foi Sofia que tratou do visual do comentador para a emissão desta sexta-feira, dia 31 de março, do 'Extra' de 'O Triângulo'.

"A Sofia Vasconcelos a ser a mais linda do mundo a 'safar' o meu visual de hoje para o 'Extra'. 'Quem tem amigos, não morre na cadeia', é da sabedoria popular, e é bem verdade", escreveu Zé Lopes.

Ora veja:



© Instagram/Zé Lopes

