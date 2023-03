Zé Lopes partilhou nas stories do Instagram um registo divertido captado nos bastidores do 'Extra' de 'O Triângulo'.

Nele, o comentador surge abraçado a uma das maquilhadoras da TVI, tendo escrito nesta mesma story um pequeno texto.

"Eu sou insuportável, eu sei. Dou cabo da cabeça da Celinha. No final deste abracinho amoroso, respondeu-me logo 'já me deste cabo do cabelo que estava arranjado'. E mesmo assim gosto dela", atirou.

Ora veja:



© instagram/Zé Lopes

