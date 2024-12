Zé Lopes deu por terminada, através de uma partilha na rede social Instagram, a sua participação enquanto comentador do 'Secret Story 8'.

"Foi um enorme gosto ser comentador deste 'Secret Story'. Ter a oportunidade de comentar o meu reality show favorito acrescentou-me imenso enquanto profissional. Pude aprender com os concorrentes e praticar a empatia diariamente", enalteceu.

Às suas palavras, o comentador e apresentador juntou diversas fotografias e vídeos captados nos bastidores dos 'Diários' e 'Extras' do reality show e ainda anunciou uma novidade relativamente ao seu futuro profissional.

"Esta é apenas uma pequena paragem… a partir de Janeiro continuo a estar convosco no 'Desafio final'. E podem sempre acompanhar-me também diariamente no meu programa de sonho, o 'Bom dia Alegria'. Estou numa fase muito feliz", completou.

Desta forma, Zé Lopes confirmou que fará parte do leque de comentadores do novo 'Desafio Final'. O reality show, que conta com apresentação de Cláudio Ramos, estreia a 1 de janeiro na TVI.

