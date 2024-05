William e Kate Middleton vivem uma das fases mais difíceis da sua vida. No final do mês de março, a princesa de Gales revelou que tinha sido diagnosticada com um cancro em exames que realizou após uma cirurgia que fez ao abdómen em janeiro.

Segundo Amaia Arrieta, designer que já vestiu em diversas ocasiões os filhos dos príncipes, o momento na vida do casal é sério.

"Estou de coração partido. Penso que estão a viver um inferno. Espero que regressem", notou, conforme destaca o jornal The Telegraph.

Estas declarações surgem pouco tempo depois do príncipe William fazer uma pequena atualização sobre o estado de saúde da mulher. Num evento, o príncipe garantiu que Kate "estava bem".

Recorde-se que Kate encontra-se a fazer quimioterapia preventiva, tal como revelou no vídeo em que deu a notícia divulgado a 22 de março.

