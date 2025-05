Depois de ter deslumbrado na cerimónia de abertura do Festival de Cannes com um vestido preto às bolinhas prateadas da Armani Privé, Irina Shayk voltou a dar nas vistas com um visual masculino.

A modelo russa de 39 anos foi fotografada no interior do Hôtel Martinez com um look de alfaiataria clássico e elegante que pode viver durante anos em qualquer armário.

Para um evento fora da red carpet apostou num conjunto branco pérola composto por um blazer com decote em v e umas calças a direito de cintura média.

As lapelas em cetim adicionam um toque de requinte a este fato de corte reto confeccionado em tecido italiano que se adapta a diferentes ocasiões.

O conjunto faz parte da linha Capsule, de edição limitada, da marca espanho Mango, estando à venda online por 250 e 160 euros.