Irina Shayk cumpriu os requisitos impostos pela organização do Festival de Cinema de Cannes. Com as novas regras de 'dress code', que proibia caudas dramáticas e nudez nos vestidos, a modelo não se destacou pela ousadia.

Irina esteve na abertura do Festival de Cinema de Cannes, que começou esta terça-feira, dia 13 de maio, e escolheu para a ocasião um vestido volumoso preto, com detalhes em branco.

Este look não se compara à escolha da última vez que marcou presença no evento, em 2023, em que se notou com um dos visuais mais ousados.

Na altura, a manequim escolheu um conjunto de duas peças Mowalola na pré-estreia de 'Firebrand (Le Jeu De La Reine)', a 21 de maio de 2023, antes de ficar só de lingerie no Hôtel Martinez no dia seguinte. Veja ou recorde na galeria.

