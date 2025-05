Apesar de este ano ter sido imposta uma nova regra pela organização do Festival de Cinema de Cannes, no que ao look dizia respeito, que proibiu caudas dramáticas e nudez nos vestidos, Heidi Klum não teve em conta o 'dress code' pedido.

A modelo esteve presente no primeiro dia da 78.ª edição do evento, que aconteceu esta terça-feira, dia 13 de maio, e escolheu para a ocasião um vestido com uma longa cauda de Elie Saab.

A peça tinha ainda uma racha lateral e com ilusão floral. A modelo usou ainda joias Lorraine Schwartz, como relata ainda a People. Veja as imagens que estão na galeria.

