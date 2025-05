O Festival de Cinema de Cannes já começou e, com ele, os visuais mais sofisticados e elegantes começaram a surgir na passadeira vermelha.

Irina Shayk tem sido um dos nomes a destacar-se este ano com o seu estilo mais gótico.

No primeiro dia em que esteve no evento, a modelo, de 39 anos, brilhou com uma criação de Giorgio Armani.

Já no segundo dia apostou num visual vintage de Yves Saint Laurent, da coleção de 1988/1989.

Já esta quinta-feira, dia 15, voltou a dar nas vistas com um modelo de Ellie Saab.

Poderá ver os looks na galeria e partilhar connosco o seu preferido.

Leia Também: Cannes. Irina Shayk segue regras e não se destaca pela ousadia