Com a chegada do mês de fevereiro e o aproximar do Dia dos Namorados, começa a procura pelo presente ideal para se oferecer à cara-metade. No entanto, num dia em que os afetos não vão faltar, é importante ter em atenção algumas dicas que vão tornar os beijos ainda mais perfeitos.

“Mais do que uma demonstração de amor, um beijo pode ter inúmeros benefícios para a saúde, como o fortalecimento do sistema imunológico e a produção de oxitocina, um antidepressivo natural. Contudo, apesar dos seus benefícios, também se deve ter atenção a algumas doenças que são causadas por bactérias e fungos que se podem multiplicar através da saliva. Para garantir beijos perfeitos e saudáveis, é importante não esquecer a correta higienização da boca e um acompanhamento regular da saúde oral através de visitas ao Médico Dentista”, afirma a Sara Pestana, médica dentista e diretora clínica na MALO CLINIC Funchal.

Neste sentido, conheça 3 dicas para conseguir o beijo perfeito não só no Dia dos Namorados, como também durante todo o ano: