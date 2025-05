50 Cent não poupou nas críticas a Jay-Z devido à amizade que este mantém com Sean 'Diddy' Combs.

O rapper partilhou imagens dos dois artistas na sua página de Instagram esta quarta-feira, dia 14, escrevendo uma legenda no mínimo irónica na publicação.

"Amigos até ao fim. Jay, ainda estás aí?", questionou. "Arrebentaste com o carro do Kid Cudi para lhe mostrares quem é que MANDAVA!", completa.

50 Cent estava a referir-se a um caso de 2012 no qual Combs, alegadamente, pegou fogo ao carro do rapper Kid Cudi depois de descobrir o romance que este manteve com Cassie Ventura, com que namorou durante uma década.

Atualmente, Ventura é uma das principais testemunhas do julgamento que decorre contra Diddy dadas as acusações de abusos sexuais, agressões, violação e transporte para a prostituição.

