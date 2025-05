O julgamento de Sean 'Diddy' Combs começou oficialmente esta segunda-feira, 12 de maio, em Nova Iorque.

O rapper está acusado de vários crimes como conspiração de extorsão, tráfico sexual e transporte de pessoas para prostituição.

Os advogados do artista referiram que "houve violência doméstica" contra Cassie Ventura, ex-companheira do cantor e a primeira a denunciar o comportamento de 'Diddy, mas negam o seu envolvimento nas outras acusações.

Uma das testemunhas que prestou depoimento esta segunda-feira, um stripper chamado Daniel Phillip, revelou que recebeu milhares de dólares para fazer sexo com Cassie, enquanto 'Diddy' estava no mesmo espaço a ver tudo e a masturbar-se. Este homem confessou também que testemunhou violência de Sean 'Diddy' Combs contra Cassie mas que não se meteu por "medo".

Ainda no início deste primeiro dia, o advogado do artista, Teny Geragos, brincou com o facto de terem sido apreendidos mais de 50 frascos de óleo de bebé. "Isso não é crime", considerou.

