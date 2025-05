O rei Carlos III foi recebido de forma muito carinhosa numa visita oficial que fez a Bradford, no norte de Inglaterra, durante a qual ficou a conhecer as atividades culturais desenvolvidas no lugar.

Nas redes sociais oficiais do soberano foram partilhadas imagens desta visita na qual recebeu um abraço muito especial.

"Uma maravilhosa e calorosa receção em Bradford hoje!

Durante a visita à Galeria David Hockney, dedicada à vida e carreira do artista, o rei conheceu pessoas envolvidas em atividades culturais e grupos comunitários locais.

Sua Majestade viu também uma performance do coro Bantam of the Opera, um grupo de fãs locais do Bradford City Football Club que foram ensinados a cantar ópera pela BBC Radio Leeds durante o ano da cultura", lê-se na legenda.

