Tudo indica que Ricky Wilson e Grace Zito vão dar o nó ainda este ano. O vocalista dos Kaiser Chiefs anunciou que vai casar-se em setembro, mesmo com as limitações por causa da pandemia, como o facto da lista de convidados ser de 30 pessoas.

De acordo com o Thse Sun, o casamento irá decorrer no hotel The Pig, em Bath, Inglaterra.

"Amamos esse hotel. O meu amigo Robin é o dono e ele disse que podíamos usá-lo", disse Ricky ao jornal.

"Temos uma reserva para três dias e, neste momento, temos 30 pessoas", acrescentou, mostrando-se com esperança de conseguiu realizar a cerimónia.

