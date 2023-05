Depois de ter viajado para Lisboa e seguido para a terra natal, a ilha da Madeira, Katia Aveiro colocou-se a caminho da casa de Cristiano Ronaldo.

Esta terça-feira, dia 2 de maio, a irmã de CR7 publicou novos vídeos nas stories da sua página de Instagram e revelou que vai estar com o irmão, que está atualmente a viver na Arábia Saudita com a companheira, Georgina Rodríguez, e os filhos.

No aeroporto, em conversa com a filha mais nova, Valentina, Katia pergunta: "Onde vamos?".

"Vamos aos primos", responde a menina, confessando que se esqueceu do nome dos primos, mas lembrando-se do nome do tio, Cristiano Ronaldo. De seguida, Katia ajuda a filha a recordar-se do nome dos filhos de CR7, que é pai de Cristianinho, dos gémeos Eva e Mateo, Alana e Bella.

O companheiro de Katia e pai da sua filha mais nova, Alexandre Bertolucci Jr., também seguiu na viagem até casa de Cristiano Ronaldo.

