Katia Aveiro viajou recentemente para a ilha da Madeira para desfrutar de alguns dias em família e não deixou de destacar este momento especial no Instagram. Entre as imagens, mostrou nas stories o antes e o depois de Fátima, grande amiga da sua mãe, Dolores, que está com um novo sorriso.

Depois de se terem tornado públicas as imagens de Fátima antes e depois dos "dentes novos", Katia não resistiu e manifestou-se publicamente sobre o assunto, mostrando o bom ambiente em casa.

"A Maria Dolores estava a rir-se porque saiu numa revista o antes e o depois da Fátima", começa por explicar Katia, antes de Fátima partilhar as imagens que se tornaram públicas.

"A Maria Dolores, muito bondosa, ofereceu os dentes à Fátima. Agora a Fátima está uma brasa. Estás contente, Fátima?", pergunta depois Katia. "Estou muito contente", respondeu a amiga de Dolores. Veja o vídeo da galeria.

Na página de Instagram do profissional responsável pela mudança também foram destacadas as imagens do antes e depois de Fátima. Veja abaixo:

