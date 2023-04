Depois de uns dias passados em Lisboa, eis que Katia Aveiro rumou até à Madeira para por lá matar saudades da família e desfrutar dos encantos da ilha. Na sua página de Instagram, a irmã de Cristiano Ronaldo tem vindo a partilhar alguns momentos com os seguidores, como é o caso daquele que aqui se destaca.

No vídeo que poderá ver na galeria, Dolores surge a brincar com Dinis, um dos filhos de Katia Aveiro (fruto do anterior relacionamento com José Pereira).

Vale notar que Katia é ainda mãe de Rodrigo, de 22 anos (também filho de José Pereira) e da pequena Valentina, de três, fruto da atual relação com Alexandre Bertoluci Jr.

