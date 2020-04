O ator Emile Hirsch estava em casa quando começou a sentir um cheiro incómodo. Por isso, decidiu tentar descobrir o que estava a provocar tal cheiro, como relatou num vídeo que partilhou nas redes sociais.

"Senti um cheiro horrível, que estava a deixar-me louco aqui em casa. Procurei de cima a abaixo em todos os sítios, todos", começou por dizer no referido vídeo, publicado no passado domingo no Instagram.

De seguida, mostrou o fogão, que tinha um rato morto. Veja o vídeo na galeria.

