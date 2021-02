Dolores Aveiro tem motivos para sorrir. A mãe de Cristiano Ronaldo mostrou-se bastante animada na sua conta de Instagram ao partilhar um momento no qual aparece a dançar ao som de um dos cânticos de apoio ao Sporting.

Tudo porque a equipa leonina continua à frente no campeonato nacional e a 10 pontos de distância do segundo classificado, o Futebol Clube do Porto.

Note-se que Dolores sempre torceu pela equipa uma vez que tem uma grande afinidade pela mesma.

