Victoria Beckham está atualmente com o marido, David, e os dois filhos mais novos, Cruz e Harper, em Nashville, mas na última semana a família esteve em Nerano, na província de Nápoles, em Itália, onde foi fotografada à chegada a um restaurante.

A empresária usava um visual muito sofisticado, perfeito para o verão, composto por um vestido estilo camiseiro branco, de mangas compridas, cintura ajustada e saia e comprimento midi, uma peça que realça o bronzeado da ex-Spice Girl e que lhe assentava na perfeição.

Para completar o visual, a empresária optou por um chapéu, óculos de sol e sandálias sem salto, uma escolha pouco comum, uma vez que costuma optar sempre por saltos altos.

Por fim, a peça de maior destaque do look: uma pequena mala pendurada ao ombro, em tons de castanho, da exclusiva marca Hermès. Trata-se do modelo Kelly Mini, que tem um custo que ronda os 40 mil dólares (cerca de 37 mil euros).

© Getty Images

© Getty Images

