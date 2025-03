Hoje foi um dia particularmente especial para Victoria Beckham. A designer encontrou-se com a rainha Camilla no Palácio de Buckingham.

O evento foi organizado pela The WOW Foundation, no âmbito do Women of the World Festival, que celebra as conquistas de mulheres e meninas no Reino Unido.

Para a ocasião, a ex-Spice Girl elegeu um vestido da sua coleção primavera/verão, midi, em tons metálicos, de maneira a cumprir o protocolo real.

