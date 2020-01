Vera Fernandes continua a dar a oportunidade aos fãs para acompanhar de perto o crescimento do pequeno Henrique.

Ainda esta quinta-feira, a animadora das manhãs da Rádio Comercial partilhou uma nova fotografia na sua conta do Instagram onde surge ao lado do menino. Uma publicação que serviu para assinalar os três meses de vida de Henrique, que nasceu no dia 9 de outubro de 2019.

Recorde-se que Vera Fernandes e o marido, Fernando Solera, são também pais de Francisca, de três anos.

