Dividida entre Portugal e Espanha, uma vez que o marido, Fernando Solera nasceu em Madrid, Vera Fernandes conta com um Natal diferente da maioria dos portugueses.

Tentando dar sempre destaque às tradições de cada país, a animadora das manhãs da Rádio Comercial contou ao Fama ao Minuto que faz por conciliar os dois mundos e que por norma passa o Natal num país e a Passagem de Ano noutro, e vice-versa.

Este ano a quadra natalícia será celebrada em Barcelona, em casa do irmão do companheiro. Curiosidades que a figura pública partilhou em conversa com o Fama ao Minuto durante a Festa de Natal da 100% Bebé, que decorreu no passado dia 5 de dezembro.

Com o Natal à porta… como é que costumam passar esta quadra festiva?

Vamos passar o Natal a Barcelona, que onde vive o irmão do Fernando.

Mas já é costume ser celebrado lá?

Não, normalmente passamos cá, já passámos em Madrid, o Fernando é natural de Madrid. Tentamos dividir muito bem as coisas. Se passamos cá o Natal passamos lá a Passagem de Ano e vice-versa. Este ano surgiu esta hipótese de ir passar a casa do irmão do Fernando, até porque ele tem muito espaço e o Henrique vai com dois meses viajar de avião.

E a Passagem de Ano então como vai ser, já há planos?

O que mais quero na vida este ano é ficar em casa. Normalmente costumámos ir ao Ritz beber um copo, faz parte da tradição. Vamos fazê-lo este ano, mas depois quero ir para casa, quero estar na minha zona de conforto porque ele ainda é muito pequenino.

Mas há algum tipo de tradições que costumam cumprir?

Eles lá [em Espanha] têm as uvas. Recordo-me que quando me apresentaram as uvas para comer à meia-noite - mas das grades e verdes -, fatiei uma e comi só uma ao som das 12 badaladas.

E no Natal quais os pratos de eleição? Também comem o bacalhau?

Eles [família espanhola] são mais de marisco… É outro estilo.

Então no vosso Natal há um pouco de tudo?

Sim! Lembro-me que houve um Natal na nossa casa que fizemos um mix: as entradas foram espanholas e depois os pratos principais foram portugueses. Tentamos trazer um bocadinho de tudo para a mesa.

