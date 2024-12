Já estamos a contar os dias para o Natal e para Adriane Garcia nem sempre esta é a melhor época do ano.

Em conversa com o Fama ao Minuto no Open Day Natal Auchan, a atriz brasileira contou que tem passado a quadra festiva em Portugal desde a pandemia, mas este ano está a tentar vivê-la no país de origem, o Brasil.

Separada do pai de Francisco, seu único filho, Adriane Garcia destacou que faz tudo para ver o menino feliz e isso implica, até, abdicar do Natal com o jovem.

Como é a sua relação com o Natal?

O Natal é uma época difícil para mim. Já foi muito mais feliz, mas passou a ser triste com a perda do meu pai, depois voltou a ser feliz quando o meu filho nasceu, e depois voltou a ser um pouco nostálgico quando me separei. É uma montanha russa. Mas tento encarar as coisas da melhor forma possível.

O Natal, para mim, é família, e o facto de estar cá sem família é uma parte que toca e é difícil. Mas é uma redescoberta. É só mais um dia e já aconteceu eu passar o Natal sozinha. Preferi que o meu filho passasse com os primos e com todos do que passar só comigo. Também já passámos só os dois e ele estava sempre à espera que chegasse mais pessoas. Por isso, abro mão disso para ele não passar por essa sensação e para que esteja feliz.

Este ano como será? Como irá comemorar?

Estou a ver se consigo passar no Brasil.

Então os últimos anos têm sido cá em Portugal?

Sim! Depois da pandemia passei cá sempre. E aí foi difícil.

Como foi no ano passado?

No ano passado foi o ano em que passei o Natal sozinha. Deixei o meu filho passar o Natal com o pai.

Mas tem amigos cá em Portugal?

Tenho! Já passei com amigos muito próximos, mas às vezes prefiro passar sozinha do que entrar numa família que não é a minha.

Quando o Natal é passado em família, têm alguma tradição?

Estou em Portugal há quase 19 anos e nunca me habituei não terem o peru na noite de Natal. E a noite de Natal, para mim, é de 24 para 25. Porque é que o peru só vem no dia 25 ao almoço? No Brasil a tradição na noite de Natal é ter o peru no dia.

E em relação aos doces? Quais os tradicionais no Brasil?

Também são um pouco diferentes. Temos alguns iguais, como as rabanadas. Lá há muito a tradição do panetone, que aqui não há. É tipo um pão de ló que vem recheado também como o bolo rei, alguns têm até chocolate... Há de vários sabores. Lá é sagrado ter o panetone, aqui é o bolo rei ou o rainha. Eu prefiro o rainha. Mas aqui também tem um bolo de natal que é maravilhoso, que a minha ex-sogra encomendava sempre - não sei se por dentro tem figos, é uma receita secreta e maravilhoso.

No que diz respeito às decorações de Natal, passando sozinha ou em família, como é que costuma fazer?

O primeiro Natal que passei sozinha com o Francisco [filho], decorei a casa inteira sozinha. O Francisco tinha só três anos. Fiz a ceia, o nosso peru, fiz tudo sozinha.

Mas decora a casa com muita antecedência ou já mais perto da quadra festiva?

Não, mais perto. E tudo o que facilitar, eu prefiro.

Leia Também: "Está tudo bem acharmos que não estamos a ser boas mães de vez em quando"