Vanessa Martins pode finalmente respirar de alívio. Depois de dois dias de 'coração apertado' com o estado de saúde do cão, a empresária revelou esta terça-feira que o pequeno Sadik recuperou do susto.

A empresária disse que o cão apresentou melhoras desde manhã e já demonstra vontade de brincar. "Vai continuar a ser medicado e a descansar. E muito amor porque o amor também cura", acrescentou.

Vanessa agradeceu também a onda de mensagens que recebeu de seguidores que se mostraram preocupados com Sadik.

Recorde-se que esta segunda-feira, depois de um fim de semana com amigas, a digital influencer desabafou com os seguidores ao contar que teve de se dirigir com o cão ao hospital duas vezes, aparentemente, devido a problemas de estômago.

