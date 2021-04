Vanessa Martins regressou este domingo de uns dias em descanso no Algarve, na companhia de amigas, e na sua chegada encontrou o cão, o pequeno Sadik, com um problema aparentemente de estômago.

O animal ficou aos cuidados dos pais da empresária e assim que o foi buscar Vanessa teve de se dirigir a um hospital, como relatou esta segunda-feira nas redes sociais. "Ontem à noite ele já não estava bem, teve de ir ao hospital. Passámos a noite acordados", começou por contar.

Esta manhã, o cão não teve melhoras e a digital influencer viu-se obrigada a levá-lo novamente ao hospital para ser assistido.

"Tive um fim de semana incrível com as minhas amigas e cheguei a Lisboa e tinha este problema para resolver", rematou. Apesar do animal ainda estar a recuperar, Vanessa acredita que tudo não passará de um susto.

Recorde-se que Sadik foi adotado por Vanessa quando era ainda casada com o pasteleiro Marco Costa. O ex-casal continua a dividir a guarda do animal.

Leia Também: Vanessa Martins e Miguel Ângelo fazem 'escapadinha' até à Comporta