Esta é a mesma recente ideia de Kanye West. O rapper quer criar um Tik Tok, mas adaptado à comunidade cristã, nota a imprensa internacional. O músico disse que tem visto vídeos nesta plataforma social juntamente com a filha, North, de sete anos, confessando ter ficado "afetado" com algumas das coisas que presenciou.

"Tive um visão... o Jesus Tok", contou através de uma publicação na sua conta de Twitter.

"Estava a ver o Tik Tok com a minha filha e, como pai cristão, fiquei afetado com muito do conteúdo, mas adoro a tecnologia", sublinhou.

"Oramos para que possa colaborar com o Tik Tok e criar uma versão cristã controlada que seja segura para as crianças e para o mundo em nome de Jesus", completou.

Uma ideia, que como todas as do rapper, acabou por dar muito que falar...

